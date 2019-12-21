شكرا لقرائتكم الجونة ضد طلائع الجيش..الفريق الساحلي يتقدم بهدف وانذراين حصيلة الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم عمرو بركات لاعب وسط فريق الجونة بهدف فى مرمى نادى طلائع الجيش فى الدقيقة 40 من عمر الشوط الاول بعدما استلم اسيست رائع من زميله أحمد حمدى وانفرد بالمرمي وسدد الكرة فى الشباك ،على ستاد الجونة الرياضى ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام.

وكانت حصيلة الشوط الأول انذ راين الأول من نصيب الايفواري سارج اكا لاعب الجيش فى الدقيقة 11 ، وانذار اخر في الدقيقة 14 من الشوط الأول للاعب محمد شحاته لاعب الجونة .

أعلن الجهاز الفني للجونة و طلائع الجيش تشكيل الفريقين للمباراة التى تنطلق فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم السبت على ستاد الجونة الرياضى ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الفريقين بمعنويات مرتفعة بعد أن حققا الفوز فى الجولة الماضية حيث فاز الجونة على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فيما فاز الطلائع على الزمالك بنفس النتيجة.



وجاء تشكيل الجونة كالتالي:محمود أحمد الغرباوي و خالد صبحي و محمود صابر و أحمد حمدي و جوزيف جوناثان و أكرم توفيق و عمرو بركات و سيرجي أكا عمرو أحمد عبد الفتاح و باسم على و أحمد ياسر.

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بينما جاء تشكيل الطلائع كالتالي: بينما جاء تشكيل الطلائع كالتالي:

محمد بسام و عاصم صلاح و أحمد علاء و محمد شحاته و فرانك ستيفن و على أحمد مهاب و مهند مصطفي و أحمد سمير و كريم طارق و ناصر منسي و خالد سرحان.

ويحتل الجونة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى لقاء وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 5 اهداف وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الطلائع المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع أسوان.