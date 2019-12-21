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شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع والان مع التفاصيل
السبت 21 ديسمبر 2019
يقدم الظهير الأيمن البرتغالي "نيلسون سميدو" مستوي سئ مع الفريق جعل فالفيردي يتحدث مع إدارة النادي الكتالوني بعدم رغبته علي خدمات اللاعب وعرضه للبيع
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الأسبانية أن الفريق الكتالوني قد رفض عروض مقدمة من أجل شراء اللاعب في الصيف الماضي الآن يرحب وسيستمع للعروض من أجل خروج اللاعب في الميركاتو الشتوي القادم لرغبة النادي في التعاقد مع ظهير أيمن جديد .
جدير بالذكر أن البرسا لم يعود ظهيره الأيمن البرازيلي دانيل ألفيش حتي الآن بلاعب مثله أو قريب من مستواه ، حيث كان الإعتماد علي لاعب الوسط سيرجيو روبيرتو في مركز الظهير الأيمن .
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