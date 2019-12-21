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أنشيلوتي مديراً فنياً لإيفرتون 

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محمد حسين 0 تبليغ

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السبت 21 ديسمبر 2019

أنشيلوتي

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تلقي جمهور إيفرتون والدوري الأنجليزي أخبار سارة بعد أنضمام عبقري جديد في عالم التدريب إلي البريمرليج وهو الإيطالي كارلو أنشيلوتي والذي تولي تدريب إيفرتون رسميا 

وأعلن فريق إيفرتون عبر حسابه الرسمي أن الإيطالي كارلو أنشلوتي قد تولي تدريب الفريق في الوقت الحالي ولعقد دائم لمدة اربع أعوام ونصف ، بعد خوض تجربة جيدة مع نابولي الإيطالي إنتهت بالإقالة بسبب خلافه مع رئيس النادي الإيطالي .

جدير بالذكر أن المدرب الإيطالي قد تولي سابقاً عمالة الكرة الأوروبية وهما ؛ بايرن ميونخ ، ، باريس سان جيرمان ونابولي ، وحالياً إيفرتون .

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