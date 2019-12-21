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شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي مديراً فنياً لإيفرتون والان مع التفاصيل
السبت 21 ديسمبر 2019
أنشيلوتي
تلقي جمهور إيفرتون والدوري الأنجليزي أخبار سارة بعد أنضمام عبقري جديد في عالم التدريب إلي البريمرليج وهو الإيطالي كارلو أنشيلوتي والذي تولي تدريب إيفرتون رسميا
وأعلن فريق إيفرتون عبر حسابه الرسمي أن الإيطالي كارلو أنشلوتي قد تولي تدريب الفريق في الوقت الحالي ولعقد دائم لمدة اربع أعوام ونصف ، بعد خوض تجربة جيدة مع نابولي الإيطالي إنتهت بالإقالة بسبب خلافه مع رئيس النادي الإيطالي .
جدير بالذكر أن المدرب الإيطالي قد تولي سابقاً عمالة الكرة الأوروبية وهما ؛ بايرن ميونخ ، ريال مدريد ، باريس سان جيرمان ونابولي ، وحالياً إيفرتون .
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