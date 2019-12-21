أنشيلوتي مديراً فنياً لإيفرتون 

السبت 21 ديسمبر 2019

أنشيلوتي Advertisements

تلقي جمهور إيفرتون والدوري الأنجليزي أخبار سارة بعد أنضمام عبقري جديد في عالم التدريب إلي البريمرليج وهو الإيطالي كارلو أنشيلوتي والذي تولي تدريب إيفرتون رسميا



وأعلن فريق إيفرتون عبر حسابه الرسمي أن الإيطالي كارلو أنشلوتي قد تولي تدريب الفريق في الوقت الحالي ولعقد دائم لمدة اربع أعوام ونصف ، بعد خوض تجربة جيدة مع نابولي الإيطالي إنتهت بالإقالة بسبب خلافه مع رئيس النادي الإيطالي .

جدير بالذكر أن المدرب الإيطالي قد تولي سابقاً عمالة الكرة الأوروبية وهما ؛ بايرن ميونخ ، ريال مدريد ، باريس سان جيرمان ونابولي ، وحالياً إيفرتون .