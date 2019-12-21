مورينيو : دائما الفريق الذي أدربه أجعله الأفضل في العالم 

السبت 21 ديسمبر 2019

مورينيو

يحل تشيلسي ضيفاً ثقيلاً علي توتنهام هوتسبير في ديربي لندني كبير غدا الأحد في السابعة ونصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة ، في الأسبوع الثامن عشر ، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمرليج" .

Advertisements

وصرح مورينيو تصريحاته المثيرة دائما بأنه دائما يجعل الفريق الذي يدربه يكون الأفضل في العالم .

وأضاف ؛ الأفضل والأكبر في العالم دائما مايدربه جوزيه مورينيو .

وقال مورينيو عن لامبارد ؛ نعم انا مدين لهذا الشخص عندما كان لاعباً وأنا مدربه في تشيلسي لقد جعلني أحقق الألقاب لذلك أنا أحبه وأتمني له أن يخسر يوم الأحد القادم

وأجاب عن سؤاله عندما كنت في تشيلسي قولت انك لن تدرب توتنهام أبداً ؟ ورد قائلاً هذا قبل أن يطردوني من النادي .