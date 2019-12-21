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شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو : دائما الفريق الذي أدربه أجعله الأفضل في العالم والان مع التفاصيل
السبت 21 ديسمبر 2019
مورينيو
يحل تشيلسي ضيفاً ثقيلاً علي توتنهام هوتسبير في ديربي لندني كبير غدا الأحد في السابعة ونصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة ، في الأسبوع الثامن عشر ، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمرليج" .
وصرح مورينيو تصريحاته المثيرة دائما بأنه دائما يجعل الفريق الذي يدربه يكون الأفضل في العالم .
وأضاف ؛ الأفضل والأكبر في العالم دائما مايدربه جوزيه مورينيو .
وقال مورينيو عن لامبارد ؛ نعم انا مدين لهذا الشخص عندما كان لاعباً وأنا مدربه في تشيلسي لقد جعلني أحقق الألقاب لذلك أنا أحبه وأتمني له أن يخسر يوم الأحد القادم
وأجاب عن سؤاله عندما كنت في تشيلسي قولت انك لن تدرب توتنهام أبداً ؟ ورد قائلاً هذا قبل أن يطردوني من النادي .
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