شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأول لأرتيتا في تشكيل الرسمي لقمة أرسنال وإيفرتون والان مع التفاصيل

السبت 21 ديسمبر 2019 ايفرتون وارسنال يحل أرسنال ضيفاً ثقيلاً علي فريق إيفرتون في قمة الأسبوع الثامن عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الأنجليزي الممتاز "البريمرليج" والمقرر إقامتها في الساعة الثالثة ونصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة .

ويشهد اللقاء تولي مايكل أرتيتا مدير فني لفريق أرسنال والذي يدخل اللقاء بالتشكيل التالي : حراسة المرمي : لينو خط الدفاع : تشامبيرس-دافيد لويز-مايتلاند-ساكا خط الوسط :توريرا-شاكا-روو Advertisements خط الهجوم :مارتنيلي-أوباميانج-نيلسون ويدخل إيفرتون المباراة بالتشكيل التالي : حراسة المرمي : بيكفورد خط الدفاع : هولجيت-مينا-دين-سيدبي خط الوسط :ديفيس-ديلف-سيجوردسون-أيوبي-ريتشالسون خط الهجوم : لورين ويحتل أرسنال المركز ال١٠ برصيد ٢٢ نقطة ، بينما يحتل إيفرتون المركز ال١٦ برصيد ١٨ نقطة .

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