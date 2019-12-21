وقفة فنية| قبل مواجهة مونتيري .. احذروا يا هلالين من هؤلاء 

السبت 21 ديسمبر 2019

الهلال ضد مونتيري

يخوض فريق الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا مواجهة قوية أمام مونتيري المكسيكي مساء اليوم السبت في مباراة تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2019.



الهلال ضد مونتيري المكسيكي

يدخل فريق الموج الأزرق مواجهة اليوم عقب خسارة أمام فريق فلامنجو البرازيلي في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بنتيجة 1-3 ، بينما ذاق فريق مونتيري المكسيكي خسارة قاتلة في الدور ذاته أمام فريق ليفربول الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل هدف ، ليتعين إقامة مباراة السبت بين زعيم آسيا وبطل أمريكا الشمالية على المركز الثالث والرابع .

موعد مباراة الهلال ضد مونتيري المكسيكي

ويستضيف استاد خليفة الدولي مباراة الهلال ضد مونتيري في مباراة تحديد المركز الثالث اليوم السبت 21 ديسمبر وذلك عند الساعة الـ5:30 بتوقيت مدينة مكة المكرمة والـ6:30 بتوقيت أبو ظبي والـ 4:30 بتوقيت القاهرة.

احذروا يا هلالين من هؤلاء

الفريق المكسيكي يمتلك بين صفوفه العديد من النجوم الخطيرة والمميزة ويستعرض موقع الخليج 365 لمتابعيه الكرام فيما يلي أهم نجوم مونتيري قبل مواجهة زعيم آسيا مساء اليوم في مباراة تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر .

الحارس المخضرم مارسيلو باروفيرو

الحارس المخضرم مارسيلو باروفيرو صاحب الـ35 عام يعد من أهم عناصر مونتيري المكسيكي وأكثرهم خبرة نظرا لما يمتلكه من قدرات هائلة وسرعة ومرونة في التعامل مع الهجمات الخطيرة على مرمى مونتيري ، حيث تعول الجماهير المكسسية على خبرة الحارس المخضرم في الحفاظ على المرمى خالياً من الأهداف خلال مواجهة الهلال السعودي مساء اليوم على ملعب ستاد خليفة الدولي.

لاعب الوسط هوتسبر فينسنت يانسن

لاعب الوسط الهولندي القادم من توتنهام هوتسبر فينسنت يانسن من أفضل الاعبين في صفوف مونتيري المكسيكي ويُعتبر حلقة الوصل بين الخط الأمامي الهجومي وبين دفاع بطل أمريكا الشمالية لذا يتعين على الهلال مراقبة الهولندي خلال المباراة فتمريراته الحاسمة قد تشكل خطورة على مرمى المعيوف.

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رودولفو بيزارو

رودولفو بيزارو يلعب في مركز صانع الألعاب ولعب 17 مباراة وسجل هدفين وصنع هدفاً خلال موسم 2019/20.

فونيس موري

يتواجد فونيس موري في مركز المهاجم ولعب 21 مباراة وسجل 13 هدفاً وصنع هدفاً خلال موسم 2019/20.

خيسوس غاياردو

يجيد خيسوس غاياردو اللعب في مركز الجناح الأيسر وخاض 24 مباراة وسجل هدفين وصنع 7 أهداف خلال موسم 2019/20.

تشكيلة مونتيري المتوقعة أمام نادي الهلال

ومن المتوقع أن يبدأ الأرجنتيني أنطونيو محمد المدير الفني لفريق مونتيري المكسيكي تشكيل بطل أميركا الشمالية الذي يواجه الهلال السعودي بطل القارة الصفراء مساء اليوم السبت على ملعب ستاد خليفة الدولي كالتالي :_

حراسة المرمى: مارسيلو باروفيرو

خط الدفاع: ليونيل فانجيوني، نيكولاس سانشيز، سيزار مونتيس، ستيفان ميدنيا

خط الوسط: جوناثان جونزاليز، كارلوس رودريجيز، غاياردو، رودولفو بيزارو

خط الهجوم: بابون، فونيس موري.