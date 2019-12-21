الامارات | تعرف إلى أسعار تذاكر مباريات دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى أسعار تذاكر مباريات دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم على صفحته عبر "تويتر" عن توافر تذاكر مباريات دور الـ16 لمسابقة كأس رئيس الدولة التي ستقام يومي 23 و24 الجاري، إذ تراوح أسعار التذاكر بين 15 درهماً لمقاعد الدرجة الثانية و50 درهماً لمقاعد الدرجة الأولى و150 درهماً لمقاعد كبار الشخصيات، علماً بأن المباريات ستجمع فرق: العين مع دبا الحصن، والنصر مع شباب الأهلي، والجزيرة مع الوحدة، وبني ياس مع الفجيرة، وعجمان مع الظفرة، واتحاد كلباء مع فريق البطائح، والوصل وخورفكان والشارقة مع حتا.
وذكر اتحاد الكرة أن تذاكر المباريات متوافرة للبيع عبر الموقع الإلكتروني لشركة بلاتينيوم لست.
ويترقب الجمهور الرياضي انطلاقة مباريات الدور المقبل لكأس رئيس الدولة التي ستشهد مواجهات ساخنة بين الفرق التي ستتنافس للفوز باللقب.
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