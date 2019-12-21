شكرا لقرائتكم خبر عن إيفرتون يعلن رسميًا تعيين أنشيلوتي مديرًا فنيًا للفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي إيفرتون تعيين المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مديرًا فنيًا خلفًا للمدير الفني المؤقت دونكان فيرجسون، الذي تولى قيادة الفريق عقب الإطاحة بماركو سيلفا.

ومن المنتظر أن ينضم «فيرجسون» إلى جهاز «أنشيلوتي»، عقب مباراة أرسنال، والتي سيقودها الأول كآخر لقاء يديره كمدير فني.

ورحب نادي إيفرتون بمدربه الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو ذكر من خلاله الجماهير بإنجازات المدرب الإيطالي.