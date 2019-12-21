شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة إداري الزمالك وليد قاصد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وفاة إداري الفريق وليد قاصد، صباح اليوم السبت. وكتب «منصور» عبر حسابه بموقع «تويتر»: «توفى إلى رحمة الله وليد قاصد إداري فريق الكره بنادي الزمالك وأحد أبناء النادي». من جانبه، نعى أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، إداري الزمالك وليد قاصد وكتب عبر حسابه بموقع «تويتر»: «توفى صباح اليوم ابن نادي الزمالك وإداري الفريق الأول وليد قاصد.. كان راجل طيب ومخلص في عمله ومتسامح مع الجميع.. الله يرحمه ويجعله من أهل الجنة».

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