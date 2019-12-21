شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتدرب عصر اليوم استعدادًا للإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم، السبت، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي المقبلة في الدوري، والمقرر لها الثلاثاء المقبل، في الجولة العاشرة للدوري.

ورفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، منح لاعبي الفريق راحة، عقب مباراة سموحة التي أقيمت أمس، وقرر خوض اللاعبين التدريبات عصر اليوم السبت بملعب النادي.

وتعادل الزمالك مع نظيره سموحة بدون أهداف، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الجمعة، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الممتاز.