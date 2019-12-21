شكرا لقرائتكم خبر عن «السولية» يدخل حسابات فايلر لمباراة الاتحاد بعد تعافيه من نزلة برد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعافى عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي، من نزلة البرد التي تعرض لها مؤخرًا، وحرمت الفريق من جهوده في مباراة الإسماعيلي الأخيرة.

وذكر الموقع الرسمي للنادي أن السولية سيكون متواجدًا ضمن حسابات الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة، بعد تحسن حالته بنسبة كبيرة.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا، الأحد، عقب خوض مرانه الأخير على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها بعد غدٍ، الاثنين، في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.