شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة يتخلص من آلام العضلة الخلفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن رامي ربيعة، مدافع الفريق، جاهز لمباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها بعد غدٍ الإثنين، في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز، بعد تخلصه من آلام العضلة الخلفية، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي.

وكان ربيعة غادر مباراة الإسماعيلي الأخيرة متأثرا بآلام العضلة الخلفية، قبل أن يعلن عبدالحفيظ جاهزية اللاعب بعد تعافيه من الإصابة.

ويمتلك الأهلي 21 نقطة يعتلي بها صدارة الدوري الممتاز بعد تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في سبع مباريات؛ على حساب سموحة بهدف نظيف، والإنتاج الحربي برباعية نظيفة، وأسوان بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، والجونة برباعية نظيفة، ووادي دجلة بثلاثية دون رد، وحرس الحدود بهدف نظيف، والإسماعيلي بنفس النتيجة.