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أحمد فتحي جاهز لمواجهة الأهلي أمام الاتحاد

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق، أصبح جاهزاً لمباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها، الإثنين، في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي.

وكان فتحي قد تعرض للإصابة في الركبة عقب مباراة حرس الحدود قبل الأخيرة، وغاب بسببها عن مباراة الإسماعيلي الأخيرة.

ويختتم الأهلي غداً الأحد استعداده لمواجهة الاتحاد السكندري المقررة مساء الإثنين.

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