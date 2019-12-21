شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وقفة فنية| قبل مواجهة مونتيري .. احذر يا هلال من هؤلاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

يخوض فريق الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا مواجهة قوية أمام مونتيري المكسيكي مساء اليوم السبت في مباراة تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2019.



الهلال السعودي ضد مونتيري المكسيكي

يدخل فريق الموج الأزرق مواجهة اليوم عقب خسارة أمام فريق فلامنجو البرازيلي في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بنتيجة 1-3 ، بينما ذاق فريق مونتيري المكسيكي خسارة قاتلة في الدور ذاته أمام فريق ليفربول الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل هدف ، ليتعين إقامة مباراة السبت بين زعيم آسيا وبطل أمريكا الشمالية على المركز الثالث والرابع .

موعد مباراة الهلال ضد مونتيري المكسيكي

ويستضيف استاد خليفة الدولي مباراة الهلال ضد مونتيري في مباراة تحديد المركز الثالث اليوم السبت 21 ديسمبر وذلك عند الساعة الـ5:30 بتوقيت مدينة مكة المكرمة والـ6:30 بتوقيت أبو ظبي والـ 4:30 بتوقيت القاهرة.

احذروا يا هلالين من هؤلاء

الفريق المكسيكي يمتلك بين صفوفه العديد من النجوم الخطيرة والمميزة ويستعرض موقع السعودية نيوز لمتابعيه الكرام فيما يلي أهم نجوم مونتيري قبل مواجهة زعيم آسيا مساء اليوم في مباراة تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر .

1_ الحارس المخضرم مارسيلو باروفيرو

الحارس المخضرم مارسيلو باروفيرو صاحب الـ35 عام يعد من أهم عناصر مونتيري المكسيكي وأكثرهم خبرة نظرا لما يمتلكه من قدرات هائلة وسرعة ومرونة في التعامل مع الهجمات الخطيرة على مرمى مونتيري ، حيث تعول الجماهير المكسسية على خبرة الحارس المخضرم في الحفاظ على المرمى خالياً من الأهداف خلال مواجهة الهلال السعودي مساء اليوم على ملعب ستاد خليفة الدولي.

2_ لاعب الوسط هوتسبر فينسنت يانسن

لاعب الوسط الهولندي القادم من توتنهام هوتسبر فينسنت يانسن من أفضل الاعبين في صفوف مونتيري المكسيكي ويُعتبر حلقة الوصل بين الخط الأمامي الهجومي وبين دفاع بطل أمريكا الشمالية لذا يتعين على الهلال مراقبة الهولندي خلال المباراة فتمريراته الحاسمة قد تشكل خطورة على مرمى المعيوف.

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3_رودولفو بيزارو

رودولفو بيزارو يلعب في مركز صانع الألعاب ولعب 17 مباراة وسجل هدفين وصنع هدفاً خلال موسم 2019/20.

4_فونيس موري

يتواجد فونيس موري في مركز المهاجم ولعب 21 مباراة وسجل 13 هدفاً وصنع هدفاً خلال موسم 2019/20.

5_خيسوس غاياردو

يجيد خيسوس غاياردو اللعب في مركز الجناح الأيسر وخاض 24 مباراة وسجل هدفين وصنع 7 أهداف خلال موسم 2019/20.

تشكيلة مونتيري المتوقعة أمام نادي الهلال

ومن المتوقع أن يبدأ الأرجنتيني أنطونيو محمد المدير الفني لفريق مونتيري المكسيكي تشكيل بطل أميركا الشمالية الذي يواجه الهلال السعودي بطل القارة الصفراء مساء اليوم السبت على ملعب ستاد خليفة الدولي كالتالي :_

حراسة المرمى: مارسيلو باروفيرو

خط الدفاع: ليونيل فانجيوني، نيكولاس سانشيز، سيزار مونتيس، ستيفان ميدنيا

خط الوسط: جوناثان جونزاليز، كارلوس رودريجيز، غاياردو، رودولفو بيزارو

خط الهجوم: بابون، فونيس موري.