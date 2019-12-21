شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف موعد إعلان أسماء ضحايا الأهلي فى الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة ترقب داخل النادي الأهلي، لإعلان أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، فى ظل الاستقرار على رحيل عدد من اللاعبين، فى يناير المقبل، نظرا لعدم الحاجة لجهودهم ورغبة مسئولو القلعة الحمراء، فى تدعيم الصفوف بأسماء جديدة.

ويعلن النادي الأهلي عن أسماء اللاعبين الراحلين فى يناير، بعد جلسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، مع السويسري فايلر، المدير الفني للفريق الكروي، والمنتظر عقدها بعد عودة بيبو من فرنسا نهاية الشهر الجاري، بعد تلقيه العلاج اللازم.

وتضم قائمة المرشحين للرحيل عن النادي الأهلي، عدة أسماء بارزة أهمها صالح جمعة وأحمد الشيخ وعمار حمدي والأنجولي جيرالدو والمغربي وليد أزارو.

وبعد جلسة الخطيب مع فايلر، سيعلن النادي الأهلي، عن أسماء لاعبيه الراحلين وطرق الرحيل سواء بالبيع النهائي أو الإعارة أو فسخ التعاقد بالتراضي، حيث سيختلف رحيل لاعب عن الآخر.