شكرا لقرائتكم 3 أسباب تمنع تعاقد الإسماعيلي مع ديسابر .. الخيانة أحدهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل باتت عودة الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني المقال مؤخرا من تدريب نادى بيراميدز، إلى تولى القيادة الفنية للنادى الإسماعيلي مستحيلة في الوقت الحالي حيث توجد 3 أسباب رئيسية تمنعه من تدريب الدروايش لعل أهمها الخيانة .

وأقال نادي بيراميدز، رسميًا أمس الأول الخميس، ديسابر، بسبب سوء النتائج، والتي كان أخرها الخسارة أمام الجونة، بنتيجة 3/2 ، وتعيين عبد العزيز عبد الشافي زيزو، مديرًا فنيًا للفريق ومحمود فتح الله مساعدًا له خلفا للفرنسي.

البداية عندما عرض عضو بمجلس إدارة النادي الإسماعيلي، على مجلس الدروايش خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الثلاثاء الماضي، التعاقد مع الفرنسي سباستيان ديسابر، ليقود الفريق فنياً للفريق في الفترة المقبلة، خاصة أنه كان على باب الرحيل عن بيراميدز، بعد الخسارة من الجونة".

ويرصد الخليج 365 3 أسباب رئيسية لعل أولها وأبرزها الخيانة :

الخيانة

في نهاية ديسمبر 2017 ، منذ عامين تحديدا ، اختار الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفنى للدراويش الرحيل عن نادى الإسماعيلى، بعد تلقيه عرضًا جادًا لتولى القيادة الفنية لمنتخب أوغندا، ليسدل الستار على مشواره.

وأصر ديسابر على الرحيل من الإسماعيلي، بسبب عرض تدريب منتخب أوغندا بمقابل مادي أعلى مما يتقاضاه مع الدراويش وقتها"





2 رفض الإسماعيلي والمقابل المادي



بدوره رفض المهندس إبراهيم عثمان، رئيس نادي الإسماعيلي مقترح التعاقد مع ديسابر، بعدما ترك الفريق بعد نهاية الدور الأول من الموسم قبل الماضي، بسبب طريقة إصراره على ترك النادى في منتصف الموسم .

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كما أنه أرجع أن المقابل المادي سيكون عائقًا للتعاقد مع المدرب الفرنسي، حيث يتقاضى حاليًا ما لا يقل عن 40 ألف دولار شهريًا وهو مبلغ كبير على النادي الإسماعيلي".





3 رفض ديسابر



كما أن الفرنسي ديسابر المدير الفني السابق لبيراميدز رفض فكرة العودة لتدريب الدراويش فور تلقيه اتصالات ومحالاوت لعودته .

وحقق ديسابر مع فريق الإسماعيلي نتائج مميزة على مستوى الدوري العام، حيث قاد الأصفر في 17 مباراة بمسابقة الدوري بجانب لقاء في مسابقة كأس مصر،استطاع أن يحقق من خلالها الفوز في 13 ، مقابل 4 تعادلات وخسارة وحيدة .

سجل الإسماعيلي تحت قيادته 32 هدفاً، وتلقت شباك الفريق 12 هدفا، ووصلت نسبة الفوز إلى 72 %، بمعدل التهديف: 1.7، وبنظافة الشباك فى 8 مواجهات.

كما قاد الإسماعيلى لتصدر مسابقة الدورى بعد مرور 16 جولة برصيد 37 نقطة، وصعد بالدراويش للدور ربع النهائى ببطولة كأس مصر.

ويستعد الإسماعيلي حاليا لخوض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها الإثنين المقبل، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الفريق، يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات على حساب الجونة ووادي دجلة وإف سي مصر بهدف نظيف ومصر المقاصة بهدفين نظيفين، وتعادل في مباراة سلبيا أمام طنطا، وتعرض للهزيمة أمام المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحرس الحدود والأهلي بهدف نظيف والاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة، أحرز لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 8 غيرها.

وقررت إدارة الدراويش، إقالة الصربي ميودراج يسيتش من تدريب الفريق، بعد الخسارة من الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة.