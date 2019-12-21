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شكرا لقرائتكم تعرف على السبب الحقيقي لوفاة إدارى الزمالك وليد قاصد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
البداية كانت في رحلة فريق الزمالك إلى الكونغو الأخيرة، والتي انتهت بهزيمة قاسية للقلعة البيضاء بثلاثية نظيفة من نظيره مازيمبي في افتتاح دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا في 30 سبتمبر الماضي ، مما تسبب في تعاظم أحزانه حسرة على فريقه بخسارة ثقيلة والتي أطاحت بالصربي ميتشو المدير الفني للفريق من بعدها.
الخسارة لم تكن سببا كافيا بالطبع بل إن الأدارى أصيب بمرض الملاريا من رحلة الكونغو وكانت هي الخسارة الأكبر له على مستوي حياته وعمره .
واكتشف اصابته فور عودته إلى القاهرة ثم تم نقله إلى المستشفى منذ يومين فقط.
ثم صعدت روحه إلى بارئها بعد يومين من العلاج حيث لم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياته ومات متأثرا بمرضه .
ونعى نادى الزمالك وفاة ادارى الفريق الاول لكرة القدم اليوم السبت مدون على حسابه الرسمي على موقع التدونيات القصيرة توتير : \
و نشر أمير عزمى مجاهد مدرب فريق الزمالك السابق صورة تجمعه بـ وليد قاصد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك معلنا خبر وفاته .
و علق أمير عزمى على الصورة التى تجمعه بـ قاصد قائلا : "مع السلامة يا صاحبى إن لله وإن إليه راجعون وليد قاصد في ذمة الله " .
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