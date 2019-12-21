تعرف على السبب الحقيقي لوفاة إدارى الزمالك وليد قاصد

جدة - عمرو شويل فارق وليد قاصد إدارى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك الحياة صباح اليوم السبت ، وسط حزن كبير على أفراد الجهاز الفنى و اللاعبين .

البداية كانت في رحلة فريق الزمالك إلى الكونغو الأخيرة، والتي انتهت بهزيمة قاسية للقلعة البيضاء بثلاثية نظيفة من نظيره مازيمبي في افتتاح دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا في 30 سبتمبر الماضي ، مما تسبب في تعاظم أحزانه حسرة على فريقه بخسارة ثقيلة والتي أطاحت بالصربي ميتشو المدير الفني للفريق من بعدها.

الخسارة لم تكن سببا كافيا بالطبع بل إن الأدارى أصيب بمرض الملاريا من رحلة الكونغو وكانت هي الخسارة الأكبر له على مستوي حياته وعمره .

واكتشف اصابته فور عودته إلى القاهرة ثم تم نقله إلى المستشفى منذ يومين فقط.

ثم صعدت روحه إلى بارئها بعد يومين من العلاج حيث لم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياته ومات متأثرا بمرضه .

Advertisements

ونعى نادى الزمالك وفاة ادارى الفريق الاول لكرة القدم اليوم السبت مدون على حسابه الرسمي على موقع التدونيات القصيرة توتير : \





و نشر أمير عزمى مجاهد مدرب فريق الزمالك السابق صورة تجمعه بـ وليد قاصد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك معلنا خبر وفاته .