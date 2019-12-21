شكرا لقرائتكم وفاة إدارة نادى الزمالك وليد قاصد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و نشر أمير عزمى مجاهد مدرب فريق الزمالك السابق صورة تجمعه بـ وليد قاصد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك معلنا خبر وفاته .
و علق أمير عزمى على الصورة التى تجمعه بـ قاصد قائلا : "مع السلامة يا صاحبى إن لله وإن إليه راجعون وليد قاصد في ذمة الله " .
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