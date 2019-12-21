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فتحى والسولية ينتظمان فى تدريبات الأهلي اليوم

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جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للنادى الأهلى ,، انتظام ثنائي الفريق أحمد فتحي وعمرو السولية في التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم ،السبت،على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري التي تقام يوم الاثنين المقبل في الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام.

 

وشارك أحمد فتحي في المران الجماعي بعد زوال الورم عن ركبته، فيما تعافى السولية من نزلة البرد التي اشتكى منها مؤخرا وأبعدته عن المشاركة الجماعية.

 

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كان فتحي والسولية قد غابا عن مباراة الإسماعيلي الأخيرة التي أقيمت على استاد حرس الحدود بالمكس في الجولة التاسعة بالدوري والتى أنتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف، وشارك الثنائي اليوم في المران الجماعي، مؤكدين جاهزيتهما للمرحلة المقبلة.

 

كما إنتظم علي لطفي، حارس الفريق في المران  حيث كان قد اكتفى بأداء تدريبات تأهيلية خفيفة في مران الفريق أمس الجمعة.

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