فتحى والسولية ينتظمان فى تدريبات الأهلي اليوم

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وشارك أحمد فتحي في المران الجماعي بعد زوال الورم عن ركبته، فيما تعافى السولية من نزلة البرد التي اشتكى منها مؤخرا وأبعدته عن المشاركة الجماعية.
كان فتحي والسولية قد غابا عن مباراة الإسماعيلي الأخيرة التي أقيمت على استاد حرس الحدود بالمكس في الجولة التاسعة بالدوري والتى أنتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف، وشارك الثنائي اليوم في المران الجماعي، مؤكدين جاهزيتهما للمرحلة المقبلة.
كما إنتظم علي لطفي، حارس الفريق في المران حيث كان قد اكتفى بأداء تدريبات تأهيلية خفيفة في مران الفريق أمس الجمعة.
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