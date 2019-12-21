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التشكيل الرسمى لمواجهة الجونة والجيش

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جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني للجونة و طلائع الجيش تشكيل الفريقين للمباراة التى تنطلق فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم السبت على ستاد الجونة الرياضى ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الفريقين بمعنويات مرتفعة بعد أن حققا الفوز فى الجولة الماضية حيث فاز الجونة على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فيما فاز الطلائع على الزمالك بنفس النتيجة.


وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

محمود أحمد الغرباوي و خالد صبحي و محمود صابر  و  أحمد حمدي و جوزيف جوناثان و أكرم توفيق و عمرو بركات و سيرجي أكا   عمرو أحمد عبد الفتاح و باسم على و أحمد ياسر.

بينما جاء تشكيل الطلائع كالتالي:

 

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محمد بسام و عاصم صلاح و أحمد علاء و محمد شحاته و فرانك ستيفن و على أحمد مهاب و مهند مصطفي و أحمد سمير و كريم طارق و ناصر منسي و خالد سرحان.

 

ويحتل الجونة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى لقاء وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 5 اهداف وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الطلائع المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع أسوان.

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