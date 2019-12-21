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رمضان صبحي يواصل التأهيل فى الجيم

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جدة - عمرو شويل واصل رمضان صبحي، لاعب الأهلي جلساته  تأهيلية في الجيم، على هامش مران الفريق الجماعي صباح اليوم السبت حيث ينفذ اللاعب برنامجا تأهيليا؛ للتعافي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

 

وكان الجهاز الطبي قد أعلن حاجة اللاعب لفترة زمنية تصل إلى 6 أسابيع للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

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ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها مساء بعد غدٍ الاثنين في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.

 

كما خاض ياسر إبراهيم، لاعب الفريق جلسة في الجيم، وخاض تدريبات تأهيلية على ملعب التتش، تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي ، ويخضع ياسر إبراهيم لبرنامج تأهيلي بعد تعرضه لشد في العضلة الضامة، وغيابه عن المشاركة في المران الجماعي.

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