شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يواصل التأهيل فى الجيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان الجهاز الطبي قد أعلن حاجة اللاعب لفترة زمنية تصل إلى 6 أسابيع للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.
كما خاض ياسر إبراهيم، لاعب الفريق جلسة في الجيم، وخاض تدريبات تأهيلية على ملعب التتش، تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي ، ويخضع ياسر إبراهيم لبرنامج تأهيلي بعد تعرضه لشد في العضلة الضامة، وغيابه عن المشاركة في المران الجماعي.
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