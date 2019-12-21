شكرا لقرائتكم رئيس الاسماعيلى يعترف : أنا أهلاوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة أرشيفية لإحدي الصحف تحمل اعترافاً صريحاً للراحل عثمان أحمد عثمان رئيس النادى الاسماعيلى يؤكد خلاله أنه أهلاوى، وهى الصورة التى أحدث رواجاً كبيراً على صفحات جماهير الدراويش .

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واستطاع الراحل عثمان أحمد عثمان فى تحويل الإسماعيلى من فريق يقدم كرة جميلة فقط إلى نادى بطولات ، حيث نجح الاسماعيلى فى عهده بالتتويج لأول بطولة دورى عام فى تاريخه موسم 66/67 ، بعد الفوز فى المباراة الختامية على الأهلي بالإسماعيلية ، بهدف دون رد عن طريق “على ابو جريشه” فاكهة الكرة المصرية .

و فى عهد الراحل عثمان أحمد عثمان نجح الإسماعيلى أيضا فى تحقيق انجاز منقطع النظير ، اثر الحصول على بطولة أفريقيا للأندية ابطال الدورى موسم 69/70 ، عقب الفوز على الأنجلبير بخمسة اهداف مقابل ثلاثة بمجموع المباراتين ، ليصبح أول نادٍ مصرى يتوج بهذا اللقب ، رغم تجميد النشاط الكروى فى مصر لمدة ست سنوات كاملة فى اعقاب نكسة حرب 67.