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شكرا لقرائتكم رئيس الاسماعيلى يعترف : أنا أهلاوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستطاع الراحل عثمان أحمد عثمان فى تحويل الإسماعيلى من فريق يقدم كرة جميلة فقط إلى نادى بطولات ، حيث نجح الاسماعيلى فى عهده بالتتويج لأول بطولة دورى عام فى تاريخه موسم 66/67 ، بعد الفوز فى المباراة الختامية على الأهلي بالإسماعيلية ، بهدف دون رد عن طريق “على ابو جريشه” فاكهة الكرة المصرية .
و فى عهد الراحل عثمان أحمد عثمان نجح الإسماعيلى أيضا فى تحقيق انجاز منقطع النظير ، اثر الحصول على بطولة أفريقيا للأندية ابطال الدورى موسم 69/70 ، عقب الفوز على الأنجلبير بخمسة اهداف مقابل ثلاثة بمجموع المباراتين ، ليصبح أول نادٍ مصرى يتوج بهذا اللقب ، رغم تجميد النشاط الكروى فى مصر لمدة ست سنوات كاملة فى اعقاب نكسة حرب 67.
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