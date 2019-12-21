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شد فى العضلة الأمامية لشديد قناوى

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جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار أن الإصابة التى تعرض لها أحمد شديد قناوى الظهير الايسر للفريق هى شد خفيف فى العضلة الأمامية لذا قرر الجهاز الفنى تغييره فى مباراة أسوان خوفاً من تفاقم الاصابة وغيابه عن مباراة الزمالك .

 

 

وحقق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار فوزا مثيرا على نظيره أسوان بهدف دون رد في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري  ليرفع رصيده للنقطة 14 فى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 9 اهداف وتلقت شباكه 9 اهداف .

 

ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة الزمالك بالجولة العاشرة للمسابقة والمقرر لها السابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ستاد السلام.

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ومن المقرر أن يؤدى أحمد شديد قناوى بعض التدريبات التأهيلية حتى يصبح جاهزاً لقيادة فريقه أمام الزمالك للإستفادة من خبراته فى قيادة الجبهة اليسرى بالمباراة المرتقبة .

 

وحقق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار فوزا مثيرا على نظيره أسوان بهدف دون رد في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري  ليرفع رصيده للنقطة 14 فى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 9 اهداف وتلقت شباكه 9 اهداف .

 

ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة الزمالك بالجولة العاشرة للمسابقة والمقرر لها السابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ستاد السلام.

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