شكرا لقرائتكم الجونة ضد طلائع الجيش .. الفريق الساحلي ينهى عمليات الاحماء قبل موقعة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أنهى فريق الجونة عمليات الاحماء قبيل مواجهة نظيره طلائع الجيش فى الدوري العام والتى تنطلق بعد قليل.
وجاء تشكيل الجونة كالتالي:محمود أحمد الغرباوي و خالد صبحي و محمود صابر و أحمد حمدي و جوزيف جوناثان و أكرم توفيق و عمرو بركات و سيرجي أكا عمرو أحمد عبد الفتاح و باسم على و أحمد ياسر.
بينما جاء تشكيل الطلائع كالتالي:
محمد بسام و عاصم صلاح و أحمد علاء و محمد شحاته و فرانك ستيفن و على أحمد مهاب و مهند مصطفي و أحمد سمير و كريم طارق و ناصر منسي و خالد سرحان.
ويحتل الجونة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى لقاء وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 5 اهداف وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الطلائع المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع أسوان.
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