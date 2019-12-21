فيورنتينا يقيل مدربه مونتيلا









اسماء السيد - أعلن نادي فيورنتينا الايطالي لكرة القدم السبت إقالة مدربه فينتشينزو مونتيلا، وذلك غداة الخسارة امام روما في افتتاح مباريات المرحلة 17 من الدوري المحلي.

ونشر النادي التوسكاني بيانا جاء فيه "يأتي قرار النادي بعد تحليل طويل وعميق للأداء والنتائج التي حققها الفريق".

وتابع "الهدف من اتخاذ هذا المنعطف الإيجابي الفوري والحاجة للذهاب إلى الملعب في المباريات المقبلة مع عنصر الصفاء والرغبة الملحة، دفعت ادارة النادي إلى اتخاذ قرار إعفاء المدرب من مهامه".

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وشدد فيورنتينا على أن هوية المدرب الجديد ستعلن "في الايام المقبلة".

وتأتي هذه الاقالة بعد الخسارة التي تعرض لها فيورنتينا في عقر داره أمام روما 1-4 في المرحلة 17 من الـ "سيري أ"، وبعد سلسلة من النتائج السيئة حيث لم يتمكن النادي من حصد سوى نقطتين في مبارياته السبع الاخيرة، كما تعرض لثمانية هزائم منذ بداية الموسم الحالي ما جعله يتراجع للمركز 14 الموقت برصيد 17 نقطة.

وكان مونتيلا (45 عاما) عاد للاشراف على فيورنتينا في نيسان/ أبريل الماضي، بعد محطة اولى بين عامي 2012 و2015، وساهم في إبقائه في دوري الاضواء، علما أن المهاجم الايطالي الدولي السابق خاض العديد من التجارب التدريبية المتواضعة مع كل من سمبدوريا وميلان وإشبيلية الاسباني.