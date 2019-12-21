سيد عبد الحفيظ يكشف موقف ثلاثي الأهلي المصاب قبل لقاء الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جاهزية ثلاثي فريقه أحمد فتحي، عمرو السولية ورامي ربيعة لمباراة الاتحاد السكندري في الدوري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

سيد عبد الحفيظ، أشار في تصريحات أوردها عنه الموقع الرسمي للأهلي اليوم السبت، إلى أن أحمد فتحي تعافى من إصابة الركبة التي عانى منها مؤخرًا والتي غاب عنها عن مباراة الإسماعيلي الأخيرة.

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وأوضح مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن رامي ربيعة سيكون جاهزًا من الناحية الطبية لمباراة الاتحاد السكندري وتحت أمر الجهاز الفني للفريق:"حالة اللاعب تحسنت ويمكن له أن يكون ضمن حسابات فايلر".

وكان رامي ربيعة قد اشتكى من شد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الأهلي والإسماعيلي الأخيرة؛ حيث استبدله فايلر بزميله منه سعد سمير.

عبد الحفيظ، أتم تصريحاته بالتنويه، إلى أن عمرو السولية تعافى من نزلة البرد التي عانى منها مؤخرًا وحرمته من التواجد بقائمة الأهلي لمباراة الإسماعيلي، وأصبح جاهزًا لمباراة الاتحاد السكندري.