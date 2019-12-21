"حلم مونديال 2022 في خطر".. 3 سيناريوهات تضع منتخب مصر في مهمة صعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يجري الاتحاد الأفريقي بكرة القدم بعد شهر قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، والتي يحتضنها أحد فنادق القاهرة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تصنيفه الشهري للمنتخبات، وهو التصنيف الذي سيعتمد في تصنيف المجموعات بالقرعة التي تجرى في الـ21 من يناير القادم.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) نظام التصفيات بتأهل الأول من 10 مجموعات إلى المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات حيث يتواجه أصحاب المركز الأولى ذهاباً وإياباً للصراع على خمسة مقاعد تمثل أفريقيا في المونديال.

وبحسب التصنيف فإن منتخب مصر المتواجد في المستوي الأول يواجه الوقوع مع بوركنا فاسو أو كوت ديفوار أو جنوب أفريقيا في أصعب 3 سيناريوهات تواجه الفراعنة من أصحاب المستوى الثاني.

المجموعة الأقوى لمصر قد تضم بخلاف (بوركنا فاسو أو كوت ديفوار أو جنوب أفريقيا ) منتخب مدغشقر مفاجأة بطولة أمم أفريقيا 2019 والمنتخب الأنجولي القوي في المستوى الرابع.

وبالرغم من أن تواجد المنتخب المصري بين منتخبات التصنيف الأول إلا أن وقوعه مع المنتخبات السابقة إضافة إلى زيمبابوي وليبيا من المستوى الثالث قد يضع حلم المونديال في خطر.

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وسبق وأن تسببت المنتخبات المدرجة فى المستوى الثالث حالياً في ضياع حلم التأهل للمونديال، وأبرزها الهزيمة من المنتخب الليبي في تصفيات 2006، وهو ما حدث أمام زيمبابوي في تصفيات مونديال 1994، فيما تسبب التعادل أمام نامبيا في ضياع المنافسة للتأهل لمونديال 2002.

أما أصحاب المستوى الثاني، فلهم سوابق أيضاً المنتخب الإيفواري فاز ذهاب وإياباً على منتخب مصر بتصفيات مونديال 2006، والمنتخب الجنوب أفريقي أخرج مصر من بطولة الأمم 2019، والمنتخب البنيني أهدر على مصر أيضاً فرصة التأهل لمونديال 2006 بالتعادل مع الفراعنة 3-3 .

وبناء على تصنيف الاتحاد الدولي الصادر الخميس الماضي، فإن المنتخبات المشاركة في المرحلة الثانية تم تقسيمها إلى 4 مستويات كما يلي:

المستوى الأول: السنغال، تونس، نيجيريا، الجزائر، المغرب، غانا، مصر، الكاميرون، مالي، والكونغو الديمقراطية.

المستوى الثاني: بوركينا فاسو، كوت ديفوار، جنوب إفريقيا، غينيا، أوغندا، كاب فيردي، الجابون، بنين، زامبيا، والكونغو.

المستوى الثالث: مدغشقر، موريتانيا، ليبيا، موزمبيق، كينيا، أفريقيا الوسطى، زيمبابوي، النيجر، ناميبيا، وغينيا بيساو.

المستوى الرابع: مالاوي، أنجولا، توجو، السودان، رواندا، تنزانيا، غينيا الاستوائية، إثيوبيا، ليبيريا، وجيبوتي.