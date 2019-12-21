بالمواعيد والقنوات الناقلة.. صلاح في مهمة تاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة عددًا من المباريات النارية والتي ستقام اليوم السبت في مختلف البطولات سواء كانت محلية أو في الدوريات الأوروبية.

أبرز مباريات السبت عندما يواجه ليفربول منافسه البرازيلي فلامينجو في إطار المباراة النهائية بكأس العالم للأندية والمقامة حاليًا في قطر 2019.

ويسعى محمد صلاح ليكون المصري الأول الذي يتوج ببطولة عالمية من تننظم الفيفا بالإضافة إلى تسجيل اسمه كأول مصري يفوز ببطولة العالم للأندية.

وفي الدوري الإنجليزي ينتظر عشاق بريميرليج سهرة من العيار الثقيل عندما يلاقي مانشستر سيتي منافسه ليستر سيتي في قمة الجولة 18.

وفي الدوري الإسباني يستضيف برشلونة على ملعبه "كامب نو" منافسه ألافيس في إطار الأسبوع الـ18.

ومحليًا تقام ثلاث مباريات في الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري أبرزها مباراة المصري البورسعيدي وبيراميدز.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- الدوري المصري:

الجونة × طلائع الجيش.. الموعد 2:30 ظهرًا.. القنوات الناقلة أون سبورت، تايم سبورت.

وادي دجلة × إنبي .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة أون سبورت، تايم سبورت.

المصري البورسعيدي × بيراميدز .. الموعد 7:30 مساءً .. القنوات الناقلة أون سبورت، تايم سبورت.

الدوري الإنجليزي:

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إيفرتون × آرسنال .. الموعد 2:30 ظهرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

أستون فيلا × ساوثهامبتون .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 7.

مانشستر سيتي × ليستر سيتي .. الموعد 7:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني:

برشلونة × ألافيس .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

كأس العالم للأندية:

مونتيري × الهلال .. الموعد 4 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

ليفربول × فلامينجو .. الموعد 7:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي:

إنتر × جنوى .. الموعد 7 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.

الدوري الألماني:

بايرن ميونيخ × فولفسبورج .. الموعد 4:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.