أول تحرك من الأهلي بشأن حقوقه المالية المتأخرة عن مهاجمه الهارب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال مصدر مسؤول بالأهلي، إن إدارة ناديه أرسلت خطابًا رسميا لنظرائهم في النجم الساحلي التونسي؛ لاستعجالهم في إرسال مبلغ ٢٠٠ ألف دولار ـ القسط الأول المستحق سداده من العقوبة الموقعة على لاعب الفريق الأسبق سليمان كوليبالي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

الأهلي سبق وأن أعلن انتهاء أزمة كوليبالي بعدما توصلت إدارة النادي التونسي لاتفاق مع مسؤوليه؛ لإنهاء الأزمة من خلال توقيع عقد ثلاثي بين الأهلي والنجم وكوليبالي؛ لضمان حقوق كل الأطراف وتقرر أن يتم دفع الغرامة على دفعات.

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المصدر ذاته أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت، أن خزانة الأهلي كان من المقرر أن يودع بها ٢٠٠ ألف دولار في مطلع شهر ديسمبر الجاري كقسط أول وهذا لم يحدث: "نعلم أن النجم الساحلي لديه أزمة مالية في الفترة الحالية، لكن الأهلي لديه أيضا التزامات كثيرة ومطلوب منه الوفاء بها".

كوليبالي كان قد وقع للأهلي في 2017 قبل أن يهرب دون الحصول على إذن من ناديه، ليتجه مسؤولو القلعة الحمراء لـ"فيفا"؛ ووقع الأخير غرامة مالية على اللاعب قدرها مليون و436 ألف دولار.

يذكر أن كوليبالي قد انتقل إلى النجم الساحلي في مايو الماضي بعقد لمدة أربع سنوات، لكن لم يتمكن من المشاركة بسبب حصول الأهلي علي حكم بإيقافه قبل أن يتدخل النادي التونسي لحل الأزمة والتعهد بسدادها على 3 أقساط وفي مواعيد مختلفة.