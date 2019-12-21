غدًا.. أهلي 99 يواجه سموحة في دوري الجمهورية

فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩، يلتقي غداً الأحد مع مضيفه سموحة في المباراة التي تقام بينهما على ملعب سموحة بالإسكندرية، ضمن الجولة ١٨ من دوري الجمهورية.

يسعى الأهلي لمواصلة الانفراد بصدارة ترتيب المسابقة وتحقيق الفوز على سموحة في مباراة الغد، حيث استعد بقوة للقاء، وطالب

المدير الفني عمرو أنور لاعبيه بضرورة التركيز على حصد الثلاث نقاط، وتقديم أداء قوي، وأن يكون هناك توازن بين الدفاع والهجوم.

ويمتلك شباب الأهلي قبل المباراة ٤١ نقطة في رصيده، ينفرد بها بصدارة الترتيب، وجمعها من الفوز في

١٢مباراة، والتعادل في ٥ مباريات، ودون أن يتلقى أي هزيمة، مسجلاً ٤١ هدفاً بينما تلقت شباكه ١٤ هدفاً.

ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديراً فنياً، وياسر رجب مدرباً عاماً، وأحمد عبد الظاهر مدرباً مساعداً، وإيهاب خميس مدرباً لحراس المرمى، وأحمد عيد مديراً إدارياً، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد إخصائي التدليك.