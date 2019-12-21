براعم الزمالك ٢٠٠٧ يفوز على أطفيح بثلاثية

فاز فريق البراعم لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٧ على نظيره اطفيح بثلاثية نظيفة، وذلك في الجولة الخامسةضمن فعاليات دوري براعم منطقة الجيزة.
أحرز الأهداف يوسف عمرو هدفين، أسامةكمال هدف.
ويقود الفريق خالد مصطفى مديرا فنيا، ويعاونه كل من محمد كمال وعلاء علوان، ومحمد عبد الجواد مدربا لحراس المرمى، وأسامة جاويش إداري الفريق.
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