باريس سان جيرمان في مواجهة مع أميان بالدوري الفرنسي

يلتقي اليوم السبت فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع نظيره أميان، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين في تمام العاشرة إلا ربع مساء علي ملعب حديقة الأمراء، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوريالفرنسي.
ويتصدر باريس سان جيرمان الليجا الفرنسية برصيد 42 نقطة ، بينما يأتي فريق أميان الفرنسي في المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة في ترتيب الدوري الفرنسي.
ويأتي هذا اللقاء مزامنة مع إحتفال نجم باريس سان جيرمان كليان مبابي بعيد ميلاده ال 21 ، كما يتصدر مبابي قائمة هدافي فريقه برصيد 9 أهداف .
وكان آخر لقاء قد جمع بين الفريقين قد إنتهي بفوز باريس سان جيرمان علي إميان بثلاثة أهداف مقابل لاشيء .
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