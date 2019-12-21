براعم الزمالك ٢٠٠٦ يهزم الكوم الأحمر بدوري الجيزة

فاز فريق البراعم لكرة القدم بالنادي مواليد ٢٠٠٦ على نظيره الكوم الأحمر بنتيجه 11-0، وذلك في الجولة الخامسة ضمن فعاليات دوري براعم منطقة الجيزة.

وأحرز أهداف الزمالك في المباراة كل من مؤمن

حمزة ثلاثة أهداف، عبد الرحمن على، على أحمد، عبد الحليم احمد،. على عيد، عمر خضر، وأيمن أمير عبد العزيز، زياد مبروك، هاني ياسر هدف لكل لاعب.

يذكر أن مباريات مواليد ٢٠٠٦ تقام على مدار ٥٠ دقيقة ، بواقع ٢٥ دقيقة لكل شوط، ويحق لكل فريق خلالها إجراء ٥ تبديلات.

يقود الفريق المدير الفني أحمد رزق ويعاونه كل من محمد صابر وعبدالعال فراج، ومصطفى النقيب إداري.