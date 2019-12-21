لجنة الحكام تتجه لإيقاف مساعد حكم مباراة المقاصة وطنطا

تتجه النية لدى لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، لايقاف ممدوح مصطفى الحكم المساعد في لقاء المقاصة وطنطا في الدوري. المساعد في لقاء المقاصة وطنطا في الدوري. ويرى مسئولو اللجنة أن الحكم المساعد ورط حكم الساحة في احتساب ركلة جزاء غير صحيحة لفريق المقاصة خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1/1.

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