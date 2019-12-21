رامي ربيعة يتعافى من الإصابة في العضلة الخلفية

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رامي ربيعة مدافع الفريق سيكون جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها بعد غدٍ الاثنين في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.

أضاف عبد الحفيظ أن حالة اللاعب تحسنت، وأصبح جاهزا لمباراة الاتحاد، مؤكدا قدرة اللاعب على المشاركة والتواجد في الحسابات الفنية للمباراة وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر .

وكان ربيعة قد غادر مباراة الإسماعيلي الأخيرة متأثرا بآلام العضلة الخلفية قبل أن

يعلن عبد الحفيظ جاهزية اللاعب بعد تعافيه من الإصابة.

ويمتلك الأهلي 21 نقطة يعتلي بها صدارة الدوري الممتاز بعد تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في سبع مباريات؛ على حساب سموحة بهدف نظيف، والإنتاج الحربي برباعية نظيفة، وأسوان بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، والجونة برباعية نظيفة، ووادي دجلة بثلاثية دون رد، وحرس الحدود بهدف نظيف، والإسماعيلي بنفس النتيجة.