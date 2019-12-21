عمرو السولية يستعد للمشاركة مع الأهلي أمام الإتحاد

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن عمرو السولية لاعب وسط الفريق، تعافى من نزلة البرد التي تعرض لها مؤخرًا وحرمت الفريق من جهوده في مباراة

الإسماعيلي الأخيرة.

أضاف الجهاز الفني أن السولية سيكون متواجدا ضمن الحسابات الفنية لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة بعد تحسن حالته بنسبة كبيرة، ومع إعلان

جاهزيته للمباريات خاصة بعدما تدرب اللاعب صباح أمس الجمعة.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الأحد، عقب خوض مرانه الأخير على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها بعد غدٍ الاثنين في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.