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الأهلي يؤكد جاهزية أحمد فتحي للمشاركة

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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق لمباراة الاتحاد السكندري

المقرر لها بعد غدٍ الاثنين في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.

وكان فتحي قد تعرض للإصابة في الركبة عقب مباراة حرس الحدود قبل الأخيرة، وغاب بسببها عن مباراة الإسماعيلي الأخيرة.

يذكر أن الأهلي يختتم استعداده غدا الأحد لمواجهة الاتحاد السكندري مساء الاثنين.

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