وزير الرياضة يهنئ "كيشو" بلقب أفضل مصارع روماني في العالم

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللاعب محمد إبراهيم السيد " كيشو " لاعب المنتخب المصري، لحصوله على لقب أفضل مصارع روماني أقل من 23 سنة، وذلك لعام ٢٠١٩ من الاتحاد الدولي للمصارعة.
جاء اختيار الاتحاد الدولي للمصارعة لـ"كيشو" بعد حصوله على لقب بطل العالم تحت 23 سنة للعامالثاني على التوالي بعد أن فاز في جميع مبارياته ببطولة العالم تحت 23 سنة والتي أقيمت ببودابست بفارق أكثر من 9 نقاط في كل مباراة.
وأكد "صبحي" أن وزارة الشباب والرياضة لن ولم تدخر جهدا في تقديم أوجه الدعم والمساندةللاعبي المنتخبات القومية في مختلف الألعاب الرياضية لتحقيق المبيداليات الأولمبية في طوكيو ٢٠٢٠ وإسعاد الجماهير المصرية.
يذكر أن اللاعب محمد إبراهيم كيشو استطاع حجز بطاقة التأهل إلي أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ عقب اقتناصه المركز الخامس في بطولة العالم للكبار والتي أقيمت بالمجر.
ويعد كيشو من أبرز لاعبى المصارعة في مصر فى الفترة الأخيرة بعد احتلاله المركز الرابع فى التصنيف العالمى والأوليمبى، وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولى للمصارعة.
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