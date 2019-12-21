الهلال السعودي يلاقي مونتيري المكسيكي للظفر ببرونزية كأس العالم للأندية

يخوض نادي الهلال السعودي مواجهة قوية، مساء اليوم السبت، أمام مونتيري المكسيكي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر.



ويبحث الهلال عن ختام مغامرته في المونديال بحصد الميدالية البرونزية في مواجهة طموح الفريق المكسيكي.



وتنطلق المباراة الساعة 17:30 بتوقيت السعودية على ملعب ”خليفة“ الدولي بصافرة الحكم الروماني أوفيديو هاتيغان.



وتنقل المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 1″ بصوت المعلق عامر الخوذيري، و“الكأس 3″ بصوت المعلق سمير اليعقوبي، و“الكأس 6“ بصوت المعلق منتصر الأزهري.



وتبخرت أحلام الهلال السعودي في الوصول للمباراة النهائية للمونديال، ولكن الزعيم يبحث عن حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.



وفاز مونتيري بالمركز الثالث العام 2012 بعد أن تغلب على الأهلي المصري 2/0، ويأمل حصد الميدالية البرونزية بعد 7 أعوام كاملة.



ويأمل الهلال أن يحصد البرونزية كأول فريق سعودي يحقق ذلك بعدما حصل الاتحاد في مشاركته العام 2005 على المركز الرابع، كما أنه يتطلع أن يكون ثالث نادٍ عربي يحصل على المركز الثالث بعد الأهلي المصري العام 2006 والسد القطري العام 2011.



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