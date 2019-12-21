اونلاين | "كورة اون لاين" - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر بدون تقطيع clubs World Cup كورة لايف رابط ماتش الهل

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يلتقي فريقي الهلال ومونتيري المكسيكي مساء اليوم السبت 21 ديسمبر بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك لتحديد الفريق صاحب المركز الثالث ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية الأبطال 2019.

مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر

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رابط البث المباشر لمباراة الهلال ومونتيري اليوم، والمقرر نقلها عبر شاشة BeIN SPORT HD 1، بأداء صوتي للمعلق عامر الخوذيري، وتنطلق صافرة البداية عند الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 6:30 بتوقيت أبو ظبي.

خسر الزعيم أمام فريق فلامنجو البرازيلي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية، بينما سقط الفريق المكسيكي أمام ليفربول الإنجليزي بنتيجة هدفين لهدف، وستكون مواجهة اليوم لتحديد الفريقين صاحبي المركز الثالث والرابع.

سيفتد الهلال في مباراته القادمة أمام مونتيري المكسيكي لجهود اللاعب أندريه كاريلو الذي تحصل على بطاقة حمراء أثناء مشاركته مع فريقه في المباراة الماضية.