اونلاين | مشاهدة مباراة أرسنال وايفرتون بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ارسنال رابط NOW ARSENAL

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مشاهدة مباراة ارسنال وايفرتون نتابع سوياً مباراة ارسنال وايفرتون بث مباشر بالجولة الثامنة عشر بالدوري الإنجليزي حيث يستضيف ملعب جوديسون بارك مباراة ارسنال وايفرتون في مواجهة بالغة الأهمية بالنسبة الفريقين حيث يأمل ارسنال في تفادي الهزيمة الثانية علي التوالي بعدما أن تلقي هزيمة ثقيلة أمام مانشستر سيتي خلال لقائة الأخير بالدوري الإنجليزي ولكن ارسنال مازال يملك فرصة التواجد ضمن رباعي المقدمة حيث أن الفارق النقطي بين ارسنال وتشيلسي الذي يحتل المركز الرابع سبعة نقاط فقط لذلك مازال ارسنال لدية فرصة لتحقيق ما يريدة هذا الموسم الأ وهو التواجد ضمن رباعي المقدمة حتي يتمكن من العودة من المشاركة بدوري أبطال أوروبا يذكر أن ارسنال قد غاب عن المشاركة بالشاميونز ليج الأوروبي منذ موسم 2016/2017، مشاهدة مباراة ارسنال وايفرتون

مشاهدة مباراة ارسنال وايفرتون مباراة ارسنال وايفرتون لن تنحصر أهميتها في عودة ارسنال إلي أنتصاراتة ولكن ايفرتون هو الأخر يعاني وبشدة هذا الموسم حيث يحتل الفريق الإنجليزي العريق المركز السادس عشر وتعتبر أهم أهداف ايفرتون بهذا الموسم هو التواجد ضمن سباعي المقدمة حتي يتمكن من العودة إلي المشاركات القارية والفرصة اليوم ستكون متاحة أمام إيفرتون لمواصلة صحوتة الأخيرة بعدما أن حقق الفوز بثلاثية علي حساب تشيلسي بالإضافة إلي خطف نقطة التعادل من مانشستر يونايتد المواجهة التي قد إستضافها أولد ترافورد وذلك بالطبع يزيد من أهمية نقطة التي نجح في حصدها “التوفيز” يذكر أن ايفرتون قد أعلن بالشهر الجاري إقالة مدربة البرتغالي ماركو سيلفا بسبب سوء النتائج وتعيين دونكان فيرجسون فهل يواصل إيفرتون أنتصاراتة تحت قيادة مهاجمة السابق دونكان فيرجسون؟ حتي يعزز من فرص بقائة علي رأس القيادة الفنية للتوفيز، مشاهدة مباراة ارسنال وايفرتون.

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مشاهدة مباراة ارسنال وايفرتون ارسنال قد خاض لقائة الأخير أمام مانشستر سيتي وكان هناك بعض التعديلات بتشكيلة الجانرز أهمها عودة الأعتماد علي الشاب أينسلي مايتلاند علي حساب اللاعب الإسباني الذي تم إستبعادة من تلك المواجهة وذلك بسبب تذبذب الحالة الفنية للاعب الإسباني خلال الفترة الأخيرة الماضية بالإضافة إلي مواصلة الأعتماد علي الدولي الألماني مسعود أوزيل الذي قد عاد للمشاركة مع فريقة منذ مواجهة ولفرهامبتون بالجولة الحادية عشر كذلك الحال بالنسبة اللاعب الإيفواري الشاب نيكولا بيبي الذي يتواجد بالتشكيل الأساسي للمواجهة الثالثة علي التوالي.

مشاهدة مباراة ارسنال وايفرتون السيتي نجح في تسجيل هدفة الأول بالدقيقة الثانية من بداية المواجهة ولكن الهدف المبكر لم يكن السبب الرئيسي في تلقي ارسنال ذلك الهزيمة الثقيلة ولكن عند النظر إلي تمركزات في ارسنال سنجد العديد من الأمور السلبية حيث أن ارسنال يتحول في الشكل الدفاعي إلي 4-2-2 وذلك حتي يقوم الثنائي الأمامي مسعود أوزيل وأوباميانج بالضغط علي دفاعات ووسط مانشستر سيتي وبالتالي يكون السيتي لدية مشاكل في الخروج بالكرة ولكن التمركزات السلبية من جانب فريق ارسنال بالإضافة إلي تحركات المميزة من جانب السيتي بدون كرة جعلت الكثافة العددية من جانب فريق ارسنال كثافة عددية سلبية وتلك النقاط تظهر بشكل واضح بالهدف الأول الذي سجلة السيتي في أول دقيقتين من بداية المواجهة، مشاهدة مباراة ارسنال وايفرتون.

مشاهدة مباراة ارسنال وايفرتون الهدف الأول لفريق السيتي أتي بسبب خطأ فردي وذلك بسبب عدم التغطية الدفاعية من جانب الجناح الأيسر البرازيلي جابرييل مارتينيلي الذي أعطي حرية التحرك للدولي البلجيكي كيفين دي بروين في التحرك بالجانب الأيمن والتقدم إلي منطقة الجزاء وأستلام الكرة بحرية ووضع الكرة في شباك ارسنال بسهولة ولكن لن نحمل اللاعب البرازيلي جابرييل مارتينيلي الخطأ بشكل كامل يكفي أن نقول أن قلب دفاع مانشستر سيتي قام بقيادة الهجمة والوصول إلي وسط الميدان دون ضغطوط جادة من جانب رباعي وسط الميدان، مشاهدة مباراة ارسنال وايفرتون.