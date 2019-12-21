اونلاين | «رابط بين سبورت YOUTUBE» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري goalarab يلا شووت بث مباشر يوتيوب كورة لايف الهلال اليوم YALLA Hi

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يحتضن استاد خليفة الدولي مباراة الهلال السعودي ومونتيري المكسيكي، في السابعة من مساء اليوم السبت، لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2019.

وتعد تلك هي المشاركة الأولى للهلال في مونديال الأندية، وتمكن من إقصاء الترجي التونسي، ليواجه فلامينجو البرازيلي في نصف النهائي، ولكنه سقط في فخ الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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وظهر الهلال بشكل مقبول بالنسبة إلى جماهيره حتى الأن

في البطولة، ويحتاج إلى تحقيق الفوز اليوم من أجل حصد المركز الثالث في إنجاز له بالمشاركة الأولى.

وعلى الجانب الأخر فإن مونتيري المكسيكي تمكن من إقصاء السد القطري، المشارك بصفته البلد المضيف، وتأهل الفريق المكسيكي إلى نصف النهائي لمواجهة ليفربول، ورغم خسارته بهدفين مقابل هدف، إلا إنه قدم مباراة مميزة .