اونلاين | «شووت» NOW مشاهدة مباراة الهلال ضد مونتيري يلا شوت بث مباشر AlHilal LIVE كورة ستار YALLALIVE رابط ماتش الهلال اليوم KSA

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نبدأ معكم نشر موعد مباراة الهلال ومونتيري اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2019 ضمن مباريات كأس العالم للأندية ، والتي ستكون علي المركز الثالث والرابع ، نادي القرن السعودي كان من الممكن أن يصل إلي النهائي أمام فريق ليفربول ، ولكن الحظ كان أمام النادي المكسيكي في ربع النهائي ليخرج الهلال خاسر في لقاء فلامينغو بثلاثية مقابل هدف ، في المقابل يدخل مونتيري بالهزيمة أمام الريدز المشارك في صفوفه النجم المصري محمد صلاح بهدفين مقابل هدف ، وننتظر لقاء سيكون قوي بين الفريقي لتحديد المركز الثالث..

يدخل فريق الهلال لقاء اليوم ، ولاعبي تأمل في الفوز باللمركز الثالث في بطولة كأس العالم ليكون من افضل الفريق التي شاركت في البطولة في اسيا ، من المنتظر لفريق الهلال مباراته القادمة أيضا أمام الحزم في الدوري المحلي بعد رجوعه مباشرةً..

والآن نتابع عبر موقعكم الرياضي كل جديد عن موعد الهلال ومونتيري في لقاء ضمن مباريات كأس العالم للأندية اليوم لتحديد المركز 3 والتي ستكون في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة و الخامسة والنصف بتوقيت الرياض ..