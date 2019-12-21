اونلاين | يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة ارسنال وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة ARSENAL

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة ارسنال وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة ARSENAL والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة ارسنال وايفرتون ينتظر محبي وعشاق الكرة الإنجليزية وخاصة لاعبي الفانتازي انطلاق الجولة القادمة في البريمرليج، وستنطلق أحداث الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت القادم بتاريخ 21 ديسمبر 2019 وتُفتتح بلقاء إيفرتون ضد أرسنال، بث مباشر ارسنال وايفرتون

بث مباشر ارسنال وايفرتون مشاهدة مباراة ارسنال وايفرتون | موعد مباراة أرسنال القادمة ضد إيفرتون والقنوات الناقلة

وعلى ملعب جوديسون بارك معقل فريق إيفرتون العريق يحل أرسنال ضيفا على فريق إيفرتون في مباراة الأسبوع الثامن عشر من البريميرليج وذلك يوم السبت القادم والموافق 21 من شهر ديسمبر 2019 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، والرابعة والنصف بتوقيت دبي، وتُنقل أحداث المباراة حصريا ومباشرة عبر قناة بي ان سبورت 2، ارسنال وايفرتون.

Advertisements

مشاهدة مباراة ارسنال وايفرتون | في الموسم الماضي انتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بتاريخ 23 سبتمبر 2018 بفوز أرسنال بهدفين نظيفين على فريق إيفرتون، ولكن في مباراة الدور الثاني نجح إيفرتون في الفوز وخطف الثلاث نقاط حينما انتصر على أرسنال بهدف نظيف، وهو ما يعني أن مباريات الفريقين مليئة بالمنافسة ولا يمكن أبدا التوقع بالفائز فيها.

مشاهدة مباراة ارسنال وايفرتون | ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويعيش الفريقان فترة سيئة للغاية وغير معهودة لاثنين من أعرق وأقدم الأندية الإنجليزية، حيث يحتل أرسنال المركز العاشر برصيد 22 نقطة، وعلى الجانب الآخر يحتل إيفرتون المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة.

مشاهدة مباراة ارسنال وايفرتون في الجولة الماضية تعرض أرسنال لخسارة قاسية أمام حامل اللقب مانشيستر سيتي الذي فاز على أرسنال بثلاثية نظيفية، بينما إيفرتون تمكن من فرض التعادل في مباراة جمعته بمانشيستر يونايتد الجولة الماضية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مشاهدة مباراة ارسنال وايفرتون