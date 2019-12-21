اونلاين | لايف Barcelon مشاهدة مباراة برشلونة والافيس بث مباشر Barca Today رابط مباشر الان

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موعد مباراة برشلونة القادمة ضد ألافيس والقنوات الناقلة

وضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر لليجا الإسبانية يحل فريق ديبورتيفو ألافيس ضيفا على فريق برشلونة في عقر داره على ملعب الكامب نو في كاتلونيا، وستكون المباراة غدا بإذن الله تعالي السبت 21 ديسمبر 2019 في تمام الساعة الخامسة مساءا “17:00” بتوقيت مصر، والسادسة مساءا “18:00” بتوقيت السعودية، والسابعة مساءا “19:00” بتوقيت دبي.

ويمكنكم متابعة المباراة في الدوري الإسباني بين برشلونة وألافيس حصريا ومباشرة عبر قناة “بي ان سبورت 3 – beIN SPORT HD3”.

هل تذكرون ما حدث حينما التقى الفريقان في الموسم الماضي؟ في مباراة الدور الأول فاز برشلونة على ألافيس بثلاثية نظيفة، سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين وسجل كوتينيو لاعب بايرن ميونخ الحالي هدف، وفي مباراة الدور الثاني فاز برشلونة أيضا على ألافيس بنتيجة هدفين دون رد، سجل لويس سواريز هدف من ركلة ترجيح، وسجل اللاعب كارلوس ألينا الهدف الآخر.

التكشيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس

حراسة المرمى: مارك اندري تير شتيغن

في خط الدفاع: سيرجي روبيرتو – جيرارد بيكيه – جوردي ألبا – جونيور فيربو

في خط الوسط: فرينكي دي يونج – كارليس ألينيا – ارتورو فيدال

في خط الهجوم: لويس سواريز – ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان.

القنوات الناقلة برشلونة vs ديبورتيفو ألافيس

بي ان سبورت اش دي 3

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Match Football 1

TV 2 Sport Dan

beIN Sports HD 3

Eleven Sports 2 HD

CBC SPORT HD

DAZN 1 HD

beIN Sports 4K

Spiler 2 TV

Turkmenistan Sport HD

ترتيب الفريقين

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 36 نقطة متساويا مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي يملك 36 نقطة أيضا، ولكن فارق الأهداف هو الذي منح برشلونة الصدارة، أما فريق ألافيس فهو يصارع للبقاء بعيدا عن دائرة الهبوط، فهو يحتل المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة، ويملك لاعبا مميزا اسمه لوكاس بيريز سجل 8 أهداف حتى الآن مع الفريق خلال هذا الموسم.