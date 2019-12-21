اونلاين | «يلا شوت Today» مشاهدة مباراة برشلونة والافيس بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش يلا يا برشلونة اليوم Barcelona TodAY

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موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس ،يدخل الفريقين في مباراة قوية مساء اليوم السبت 21 ديسمبر لعام 2019 والتي تقام بين الفريقين ،حيث تلعب مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو الأفيس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم.

فريق برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد ستة وثلاثون نقطة وبالتساوي في النقاط مع فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف ،علي الجانب الآخر ،فريق ديبورتيفو الأفيس في المركز الرابع عشر برصيد تسعة عشر نقطة وبفارق أربعة نقاط فقط عن مراكز الهبوط الثلاثة.

تشكيل برشلونة اليوم ضد ديبورتيفو آلافيس

من المحتمل أن يلعب أرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة بالتشكيل التالي في مواجهة ديبورتيفو الأفيس اليوم في حراسة المرمى مارك أندرية تير شتيجن وفي خط الدفاع كل من نيكولاس سيميدو وجيرداد بيكيه ولينجليت وجوردي ألبا وفي خط الوسط كل من سيرجيو بوسكيتس وفرانكي دى يونج وأرتور فيدال وفي خط الهجوم كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان.