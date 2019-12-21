اونلاين | «كورة اون لاين» مشاهدة مباراة مانشستر سيتيى وليستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط يوتي

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موعد مباراة مانشيستر سيتي القادمة ضد ليستر سيتي والقنوات الناقلة شاهدة مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي
ويستقبل حامل اللقب مانشيستر سيتي ضيفه ليستر سيتي على ملعب الإتحاد في قمة من قمم مباريات الأسبوع الثامن عشر للبريميرليج يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2019 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءا بتوقيت دبي، ويمكنكم التمتع بمشاهدة هذه القمة مباشرة وحصريا عبر قناة beIN SPORT 2HD.
وفي العام الماضي حينما تواجه الفريقان في الدوري تمكن ليستر سيتي من الفوز في الدور الأول على مانشيستر سيتي بهدفين شاهدة مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي مقابل هدف، ولكن في مباراة الدور الثاني فاز مانشيستر سيتي على ليستر سيتي بهدف نظيف وهي المباراة التي منحت مانشيستر سيتي لقب البطولة في الموسم الماضي.
ترتيب الفريقين شاهدة مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي
وفي هذا العام يقدم ليستر سيتي مشوارا مميزا وتمكن من خطف المركز الثاني من مانشيستر سيتي وربما ينافس ليفربول من بعيد، حيث يحتل ليستر سيتي المركز الثاني برصيد 39 نقطة، بينما مانشيستر سيتي المُهتز والمُتراجع هذا الموسم يحتل المركز الثالث برصيد 35 نقطة.
ويريد مانشيستر سيتي بقيادة جوارديولا تحقيق انتصار هام وتقليص الفارق مع ليستر سيتي لنقطة وحيدة، في موسم غير جيد بالمرة لكتيبة المدرب بيب جوارديولا.
بينما سيلعب ليستر سيتي بكل أوراقه الهجومية لمحاولة استغلال الحالة السيئة التي يعيشها مانشيستر سيتي وخطف فوز هام يقربه أكثر من ليفربول ويوسع الفارق بينه وبين السيتي إلى 7 نقاط.
وستكون المباراة نارية بكل تأكيد بين فريقين من أقوى الفرق على مستوى الهجوم في الدوري وكل فريق يريد الفوز ليرتفع في جدول الترتيب ولا سيما السيتي الذي يريد إنقاذ الموسم والإبقاء على طموحه في المنافسة، وكذلك ليستر سيتي الذي قطع شوطا هام ويريد أن يستمر في هذا الآداء ليشكل خطرا على المتصدر ليفربول.