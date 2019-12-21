اونلاين | بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري كورة لايف yallakora (بث حي)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري كورة لايف yallakora (بث حي) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث الكثير في الوطن العربي عن طريقة سهلة لمشاهدة مباراة الهلال السعودي القادمة في بطولة كأس العالم للأندية والتي يلتقي فيها ضد فريق مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث والمركز الرابع في مونديال الأندية.

وكان الهلال قد تعرض للخسارة في مباراة الدور قبل النهائي على يد فلامينجو بثلاثة أهداف مقابل هدف، ولكن قدم الهلال شوط أول من أفضل الأشواط التي شاهدناها في البطولة، وخسر وهو مرفوع الرأس بكل تأكيد، أما فريق مونتيري المكسيكي فقد خسر أمام الريدز ليفربول بهدفين مقابل هدف في مباراة قوية كان فيها الفريق المكسيكي ندا قويا لكتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب، وتمكن أنطونيو محمد مدرب مونتيري من فرض التعادل حتى آخر دقائق المباراة، ولكن روبيرتو فيرمينو خطف هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة ليصعد بليفربول للمباراة النهائية ضد فلامينجو البرازيلي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال ومونتيري

وسيلعب الهلال السعودي ضد مونتيري المكسيكي غدا السبت 21 ديسمبر 2019 في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءا “16:30” بتوقيت مصر، والخامسة والنصف مساءا “17:30” بتوقيت السعودية، والسادسة والنصف مساءا “18:30” بتوقيت دبي.

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ويبحث الكثير عن طريقة سهلة ومجانية لمشاهدة مباراة الهلال بدلا من القنوات الرياضية ذات الإشتراكات الغالية في الثمن، ونقدم لكم قائمة بقنوات مفتوحة ستنقل مباراة الهلال ضد مونتيري بدون تشفير أو تقطيع:

قناة الكأس 3 اتش دي على القمر الصناعي نايل سات بتردد 11919 أفقي ومعدل الترميز 27500.

قناة آسر اتش دي تي في – ASR TV HD، على قمر INSAT 2DT بتردد 10845 عمودي ومعدل ترميز 27500.

قناة بي بي سي تو الإنجليزية BBC TWO، وترددها 10773 على قمر آسترا بمعدل ترميز 23000.