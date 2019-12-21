اونلاين | شاهد مجانا بث حي | مشاهدة مباراة الهلال ضد مونتيري بث مباشر alhilal live كورة لايف رابط الهلال II7SRY جول AlHilal Riyadh

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ينتظر جميع مشجعي ومحبي الهلال السعودي مباراة فريقهم في مونديال الأندية بقطر 2019 ،حيث تقام مباراة الهلال ضد مونتيري المكسيكي في مباراة لتحديد صاحب المركز الثالث والرابع في كأس العالم للأندية،خسر الهلال في مباراة نصف النهائي أمام فلامينجو البرازيلي ، بعدما قدم الهلال مباراة رائعة في الشوط الأول، ولكن الجانب البدني أعطى الأسبقية والأفضلية لنادي فلامينجو البرازيلي الذي فاز في المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

أما فريق مونتيري المكسيكي فكان خصماً صعبا للغاية ضد بطل أوروبا ليفربول، وتمكن من فرض التعادل حتى آخر لحظات المباراة، ولكن نجح الريدز ليفربول في خطف الإنتصار بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز كتيبة يورجن كلوب بهدفين مقابل هدف للفريق المكسيكي.

موعد مباراة الهلال ومونتيري والقنوات الناقلة

وعلى إستاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة في العاصمة القطرية الدوحة تُقام مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال الأندية 2019 بين فريقي الهلال السعودي ومونتيري المكسيكي يوم السبت القادم غدا بتاريخ 21 ديسمبر 2019 في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف مساءا بتوقيت أبو ظبي، وتٌنقل هذه المباراة عبر قناة بي ان سبورت 1.

موعد اللقاء : يوم السبت 21 ديسمبر2019

البطولة: مباراة الترتيب من بطولة كأس العالم للأندية

المباراة:الهلال vs مونتيري

الساعة : 16:30 مصر، 17:30 السعودية

الحكم: لم يحدد بعد

مساعد حكم: لم يدرج بعد

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المعلق : لم يحدد بعد

الملعب : استاد خليفة الدولي

توقيت مباراة الهلال vs مونتيري

14:30 غرينتش – نواكشوط

15:30 الرباط – الجزائر – تونس

16:30 القاهرة – الخرطوم – طرابلس

17:30 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة

18:30 مسقط – أبوظبي

طهران 19:30

ويأمل عشاق الفريق السعودي في أن يتمكن الهلال من تحقيق فوز غالي ويحصد المركز الثالث ويحقق إنجازا كبيرا يُضاف لتاريخ الهلال المُشرف على مر السنين.

وفي نفس اليوم أيضا تُقام المباراة النهائية بين ليفربول الإنجليزي ضد فلامينجو البرازيلي، وكان الترجي التونسي قد حصل على المركز الخامس، وحصل السد القطري على المركز السادس.