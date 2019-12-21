اونلاين | «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الهلال ضد مونتيري بث مباشر اليوم 21-12-2019 في مونديال الاندية بث مباشر الهلال ومونتيري Mun

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ننقل موعد مباراة الهلال ومونتيري القادمة في كأس العالم للأندية تنطلق المباراة قبل الأخيرة ومباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية يوم السبت 21/12/2019، ويواجه فريق مونتيرى المكسيكى منافسه الهلال السعودى على ملعب خليفة الدولي، ويأمل الهلال فى خطف البطاقة الأخيرة للتتويج، فيما يطمح مونتيرى فى استغلال منافسته وتحقيق الانتصار .

موعد مباراة الهلال ومونتيري القادمة

وكان فريق الهلال قد تأهل لكأس العالم للأندية بعدما فاز بدوري أبطال آسيا على حساب فريق أوراوا اليابانى، وكان الهلال قد شارك في دور ربع النهائى فى البطولة، حيث واجد نظيره الأفريقى وشقيقه العربى الترجى التونسى وحقق الفوز بنتيجة 1-0، وفي مباراة نصف النهائي انهار أمام فلامنجو وخسر بنتيجة 3-1 بعدما كان متقدما فى الشوط الأول.

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يلعب فريق مونتيرى المكسيكى بطل كأس الكونكاكاف مباراة تحديد المركز الثالث فى كأس العالم للأندية، ويأمل مونتيرى فى تحقيق الانتصار الأخير له فى البطولة، كما يسعى الفريق المكسيكى فى تحقيق الانتصار وخطف البطاقة الأخيرة والتتويج ببرونزية البطولة، ويطمح الفريق فى تقديم المستوى المقنع والمميز من أجل وضع بصمة له فى البطولة قبل العودة لأراضيهم.

موعد مباراة الهلال ومونتيرى والقنوات الناقلة

تقام مباراة فريقى مونتيرى والهلال فى مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية يوم السبت 21/12/2019، وتنطلق المباراة فى تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الساعة الخامسة بالتوقيت السعودى والقطرى الدولى، كما تقام فى الساعة الثانية بالتوقيت الدولي غرينتش.

والجدير بالذكر أنه سوف يتم نقل اللقاء على قناة bein sport hd1، بجانب استوديو تحليلي كبير خاص باللقاء للتعليق على أهم أحداث المباراة وتحليل اللقاء فور الانتهاء.